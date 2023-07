Ukrajinska moč vztrajanja je tudi v besedah

V nadaljevanju preberite:

Med vzroki za relativno uspešnost vojnega založništva je eden od založnikov namignil, da se večina bralcev in ukrajinskih knjigarn brani ruskih knjig, zato so police zapolnile ukrajinske knjižne izdaje. Ukrajinske besede torej, z njimi bo po vojni – tako tisti z orožjem kot tisti, ki se bojuje na kulturnem polju – napisana nova zgodovina in ohranjena ukrajinska identiteta. Ne predvsem, a gre tudi za besede.