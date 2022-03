Punt, vojska, kri, bolezen

V kolumni preberite:

Tisk Biblije se je v začetku novembra leta 1583 končal in Jurij Dalmatin je izkoristil čas, ko so v Wittenbergu vezali prvo tretjino izvodov. Z Adamom Bohoričem sta morala biti v mestu in od časa do časa pregledati, kako se knjigovezi znajdejo v zapletenem zapovrstju natisnjenih pol. A večina dneva jima je ostajala za delo. Bohorič je končeval svojo slovnico, Dalmatin pa je pripravljal besedilo štirih manjših knjižic. Ena od njih je bila prevod latinskega molitvenika avtorja Andreja Muscula v slovenščino.