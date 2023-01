Regionalne podobnosti v pogledih

V nadaljevanju preberite:

Neodvisni inštitut Kiel (IfW Kiel) je na podlagi javnih podatkov ocenil, da so zaveze evropskih držav do Ukrajine med 24. januarjem in 20. novembrom 2022 (zadnji znan podatek v času priprave te kolumne, osvežitev ocene bo narejena 15. februarja 2023) znašale okoli 52 milijard evrov, približno toliko kot zaveze ZDA (48 milijard evrov), medtem ko naj bi pomoč vseh drugih držav znašala še okoli 13,5 milijarde evrov. Med 40 državami donatoricami je Slovenija na 16. mestu, merjeno po BDP. Z 0,11 odstotka BDP smo se tako znašli med Finsko in Avstrijo, medtem ko je relativna podpora največja v treh baltskih državah in na Poljskem (od 0,46 odstotka do 1,1 odstotka BDP). S tega vidika je naša dosedanja podpora relativno primerljiva z naklonjenostjo javnega mnenja, izmerjenim v zadnjem Evrobarometru.