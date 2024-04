Repriza že pozabljene antiprivatizacijske retorike

V nadaljevanju preberite še:

Predstavniki vlade Mira Cerarja so sredi maja 2015 na novinarski konferenci ponosno razlagali, da je koalicija vendarle dosegla dogovor in soglasno sprejela predlog prve strategije upravljanja državnih naložb v zgodovini Slovenije. Ključno odprto vprašanje – Zavarovalnica Triglav – pa da bo najprej strateška naložba, ko bo država dobila nazaj zamrznjene glasovalne pravice, pa bo prešla med pomembne naložbe. A še preden so medijski žarometi ugasnili, je takratni prvak stranke Desus in tudi takratni zunanji minister Karel Erjavec, ki se je v tem času mudil v Turčiji in ga na seji ni bilo, novinarjem sporočil, da se z začasno strateškostjo Triglava ne strinja. Že takrat so se namreč kopja za sprejetje omenjene strategije lomila na naši največji zavarovalnici in dober mesec dni kasneje je koalicija sporočila, da Triglav nepreklicno ostaja strateška naložba.

To je bilo obdobje, ko so se žal že prodajale paradne slovenske družbe, nasedle zaradi menedžerskih odkupov, in to večinoma tujcem, pa tudi država je privatizirala kar nekaj podjetij, zato je bilo sicer tradicionalno protiprivatizacijsko razpoloženje v državi takrat še posebej izrazito. Podpisovale so se peticije za in proti privatizaciji, vrstila so se zborovanja na to temo.