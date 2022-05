Rog kot hrbtna stran Metelkove

V nadaljevanju preberite:

Višje sodišče v Ljubljani je pred dnevi odločilo, da razveljavi nalog za izselitev Centra za slovensko književnost iz stavbe na Metelkovi 6 v Ljubljani, in po vsej verjetnosti postavilo odločilno piko na poskus odhajajočega ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija ne toliko izprazniti in prevzeti v upravljanje stavbo legendarnega naslova kot napraviti za brezdomce nič manj kot 18 (tudi mednarodno) uveljavljenih nevladnih organizacij, zgolj zato, ker so bile kritične do oblasti, katere del je tudi sam. Svoje maščevalne namene, ki so v svojem jedru želja po omejevanju svobode govora, združevanja in umetniškega ustvarjanja, sta Simoniti in z njim ministrstvo za kulturo, v sodnih postopkih za izselitev nevladnih organizacij, ves čas poskušala preoblačiti v politično nevtralno pravico lastnika nepremičnine, da si jo, ko se za to odloči, vzame nazaj, z odpovedjo najema trenutnim najemnikom, a sta bila v tej svoji mimikriji v celoti neprepričljiva.