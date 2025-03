Samoumevnost vojne

V kolumni preberite:

Kitajska vizija državništva je popolnoma drugačna od evropske. V Evropi je vojna samoumevna, saj so se Evropejci tisoč let bojevali med sabo. Na Kitajskem vojna ni samoumevna. Med letoma 1368 in 1839, ko so dospeli Britanci, v Vzhodni Aziji ni bilo vojne. Če ne štejemo vojne z Vietnamom pred 600 leti, ki je trajala 17 let, Kitajska nikoli ni izvedla invazije na Japonsko ali Korejo, čeprav je bila dominantna država v regiji. Nekateri zgodovinarji temu pravijo konfucijanski mir. Nekaj tega konfucijanstva potrebujemo v zahodnem svetu.