Veter sprememb čez evrazijski superkontinent

Stari svet umira, novi se mukoma rojeva, zdaj je čas pošasti, je italijanski antifašist Antonio Gramsci razmišljal v tistem čudnem »času vmes«, desetletje po požigu Narodnega doma v Trstu in deset let pred nacistično invazijo na Poljsko. V Evropi, kjer je ta hip občutek, da zaradi transatlantske razveze z Združenimi državami razpada svet, velja ohraniti globalno perspektivo: razpada zahodni svet, enotnost globalnega severa, izrazito majhnega dela svetovne populacije.

Po novem šibka in ranljiva Evropa, ki ji je bilo v nekaj dneh odvzeto pol stoletja grajeno varnostno kritje ZDA, s tem simbolno, a v marsičem tudi materialno stopa v realnost globalnega juga, ki stisnjeno ameriško imperialno pest in oportunizem že dolgo pozna. ZDA so v preteklosti uporabljale trojanska posojila in investicije, da so si prisvojile bogastvo drugih, danes je metoda bolj sofisticirana.