Slovenske manjšine, kanarček v rudniku

V nadaljevanju preberite:

Ob polemikah, ki so sledile raciji na Peršmanovo domačijo, ni bilo mogoče spregledati velikanskega razkoraka med odzivi desnice v Sloveniji (tu mislim prvenstveno na medije, družabna omrežja in angažirani komentariat, ki diktirajo tempo desnosučnemu diskurzu južno od Karavank) in njenimi kulturno-ideološkimi partnerji onkraj meje. Predstavniki Narodnega sveta koroških Slovencev – organizacije, ki sloni na katoliški tradiciji in izhaja iz tistega dela manjšinskega društvenega življenja, ki je bil zadržan do socialističnih oblasti v Jugoslaviji – so v raciji na Peršmanovo domačijo prepoznali nesprejemljivo provokacijo in skrunitev mesta spomina ter se temu primerno odzvali. Na protestih v Celovcu smo videli ključne predstavnike tega, imenujmo ga »desnega« krila koroških Slovencev, vključno z nekdanjim visokim diplomatom Valentinom Inzkom, ki je v desnosredinskih krogih v Sloveniji dolgo užival velik ugled.