Oskrunjeni kraj spomina

V nadaljevanju preberite:

Nedavno umrli francoski zgodovinar Pierre Nora je konec osemdesetih let prejšnjega stoletja lansiral pojem lieux de mémoire, krajev spomina, kot zgodovinopisne oznake za »fizične ali konceptualne lokacije, ki imajo pomen za kolektivni spomin in kulturno dediščino; te lokacije delujejo kot nosilci in prenašalci spomina ter oblikujejo način, kako skupina razume svojo preteklost in identiteto«. Prav v času, ko je Nora populariziral svoj pojem, se je na severni strani Karavank dokončno uveljavil osrednji lieu de mémoire na protinacistični odpor koroških Slovencev – Peršmanova domačija.