Ta teden bodo cepili vse

V nadaljevanju preberite:

Prvi (in edini) objavljamo komaj verjetno novico. Iz vladnega urada za cepljence smo izbrskali strogo varovan načrt, da slovenska država ta teden v enem dnevu precepi vse, ki bodo to hoteli. Kdaj in kako bomo cepljeni, kakšne rekorde vse bomo podrli, kakšni so odzivi v članicah EU in kako nevarno se Evropa nagiba v levo. Vse to in še več je zapisano v nadaljevanju.