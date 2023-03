Tri vprašanja ministru

V kolumni preberite:

Sistemska stanovanjska gradnja še nikoli ni bila toliko v središču pozornosti, kot je zdaj, odkar imamo ministrstvo za solidarno prihodnost. To je nedvomno dobro. In dobro je, da minister kot vzor postavlja dunajski model, ki na leto proizvede okoli deset tisoč sodobnih stanovanj. Na Dunaju živi skoraj dva milijona ljudi, kar je malo manj kot v Sloveniji. Zato se zdi, da so primerjave smiselne. Naš stroj za stanovanja, ki ga bodo zagnali leta 2026 (po naslednjih volitvah), naj bi sicer proizvedel nekaj manj stanovanj, le tri tisoč na leto, a kljub temu se naši strokovni javnosti zdi tudi to precej visoka številka za naše razmere in dosedanje stanovanjske politike.