Kako je AlphaGo šokiral svet in odprl vrata napredni umetni inteligenci

V nadaljevanju preberite:

V začetku marca 2016 je v južnokorejskem Seulu potekal nenavaden turnir igre go, ki je pred zaslone privabil milijone gledalcev z vsega sveta. V petih partijah ene najstarejših in najzahtevnejših strateških iger sta se pomerila tedaj najboljši igralec sveta Li Sedol in računalniški program alphago, ki ga je razvilo podjetje DeepMind. Poznavalci so pred turnirjem napovedovali gladko zmago južnokorejskega velemojstra, vendar se je hitro izkazalo, da so se hudo zmotili.

Najbolj dramatičen trenutek turnirja se je zgodil drugi dan. Li Sedol je že izgubil prvo partijo, vendar je ostajal odločen, da bo v naslednjih igrah dokazal svoje mojstrstvo. Med drugo partijo je vzel krajši odmor in zapustil igralno dvorano, da bi si zbistril misli. Medtem pa je alphago odigral potezo, ki je za vedno spremenila igro go in velja za enega ključnih mejnikov v razvoju umetne inteligence.

V 37. potezi je stroj položil kamen na nepričakovano mesto na peti liniji, blizu roba igralne plošče. Komentatorji so za hip onemeli, nato pa se začeli spraševati, ali ni morda prišlo do napake. Poteza je bila tako nenavadna, da je ni nihče pričakoval. Takšne poteze preprosto niso bile del ustaljenega repertoarja človeških mojstrov.