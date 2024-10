(KOLUMNA) Pomen javne refleksije znanosti

V nadaljevanju preberite:

Ko me kdo vpraša, kako naj me predstavi, sem pogosto v zadregi, saj za področje, na katerem delujem, ni ustreznega poimenovanja. Ker večina opredelitev vzbuja napačne asociacije, se jim raje izogibam in opisno povem, da se ukvarjam z aplikativno filozofijo znanosti oziroma z razmišljanjem o dogajanju v znanosti, njenem napredku, izzivih in vplivu na družbo.

Morda bo zdaj lažje, saj je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije objavilo dokument z naslovom Komuniciranje znanosti v Sloveniji: pregled in analiza stanja s smernicami in priporočili za izboljšave, ki sistematično obravnava tovrstne aktivnosti. Poleg uradnikov ministrstva in javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris) smo pri pripravi analize sodelovali tudi posamezniki, ki se v Sloveniji aktivno ukvarjamo z javno refleksijo dogajanja v znanosti.