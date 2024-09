(KOLUMNA) Znanstvena fantastika, ki postaja resničnost

V nadaljevanju preberite:

Umetna inteligenca (UI) se razvija zelo hitro, še posebej na področju velikih jezikovnih modelov, kot so OpenAI-jev ChatGPT, Googlov Gemini in Anthropicov Claude. Ti modeli, ki postajajo vse zmogljivejši in dostopnejši, ne spreminjajo le našega odnosa do tehnologije, temveč vplivajo tudi na način, kako živimo in delamo. Med številnimi preboji zdaj izstopajo trije ključni trendi: širjenje kontekstualnega okna, pretvarjanje besedila v dejanja in razvoj avtonomnih agentov.

Kontekstualno okno predstavlja »delovni spomin« modelov umetne inteligence. Gre za količino informacij, ki jih sistem lahko hkrati obdeluje in upošteva. Medtem ko so bili starejši modeli omejeni na kratke odseke besedila, lahko novi modeli zajemajo in analizirajo zelo velike količine podatkov – tudi več sto tisoč besed ali celo na milijone »žetonov«, kot imenujejo osnovne enote, ki jih UI uporablja za predstavitev informacij.