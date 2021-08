V Polju imajo vrata odprta vsak dan

V nadaljevanju preberite:



Že dolgo se nismo nič kregali o koroni, cepljenju, pravnih, socioloških in filozofskih vidikih materije, ki spominja na antimaterijo in črno luknjo v vesolju. Zakaj bi se pogovarjali o tem, kako umetelno nekje kradejo, kako zasedajo funkcije prijatelji od prijateljev, kako trpijo bolni, kako spreminjajo učni in TV-program ali pa kako neznosno donosen za narkokartele vseh dežel je heroin iz Afganistana, če pa se lahko prepiramo o virusih?