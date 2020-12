V vrsti za 2021

V nadaljevanju preberite:

Prostor, ki bo zaznamoval leto 2020, je praznina. Prazni trgi in ulice, prazna gledališča, muzeji in šole, prazni bazeni in stadioni, prazna nakupovalna središča. Predvsem pa bo za praznino letošnjega leta obveljala namišljena sfera metra in pol okrog človeškega telesa: to je merilo, ki so se mu morali podrediti vsi prostori in stavbe, ne glede na to, kako častitljivi so in kako ugleden arhitekt jih je zasnoval. Vendar pa je praznino težko ubesediti in še težje naslikati ali fotografirati; v izpraznjenem in z vladnimi uredbami skrbno nadzorovanem prostoru jo najbolj začutimo, ko sodelujemo v znova obujenem kolektivnem principu samoorganizacije: čakalni vrsti.