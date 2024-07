Velike obljube in pričakovanja pred novo petletko

V nadaljevanju preberite:

Vnovična izvolitev Ursule von der Leyen na čelo evropske komisije ni presenečenje, prav zanimivo pa bo spremljati, kako bo najbolj vplivna evropska političarka s svojo ekipo izpolnjevala vse velikopotezne obljube in nove predloge, ki jih je predstavila v predvolilnem nagovoru poslancem. Kontinuiteta v vodstvu komisije in parlamenta sicer res lahko prinaša stabilnost, a časi so taki, da zahtevajo tudi mnoge spremembe in temeljit premislek, kako naprej, s sposobnostjo odziva na izzive v hitro spreminjajočem se svetu.

Kaj je lahko prvi pozitiven signal, da Evropa lahko stopi skupaj in se poenoti, ko gre za ključne strateške stvari? Kaj novim evropski komisiji, parlamentu in svetu priporočajo v bruseljskem think-tanku Bruegel?