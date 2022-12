Vesel božič in sproščene praznike

V kolumni preberite:

Pred leti smo imeli jogurte, na katerih je s stiliziranih grških samostanov izginil križ, nato polemiko okoli protikrščanske prakse pisanja božiča z malo začetnico (čeprav so takšen boljševističen zapis uvedle že slovnice v času rajnke Avstrije) pa afero Štromajer, ko je nekdanji državni sekretar v ironičnem božičnem voščilu navedel pohujšljiv citat iz znamenite ameriške komedije (v kateri je, mimogrede, nastopil sam Donald Trump). In letos? Odgovor k sreči poznajo le najbolj zaneseni uporabniki družbenih omrežij. Letos smo imeli polemike o čokoladnih Miklavžih v slovenskih trgovinah, ki so imeli preveč izrazito pravoslavne poteze – bili so »srbski« in ne »slovenski« Miklavži, smo slišali – in zgražanje nad odločitvijo trgovske mreže Lidl, ki je slovenskim strankam voščila »sproščene praznike«, medtem ko je Hrvatom zaželela »sretan Božić«.