Vsi za desnico, levica za vse

Čimprejšnje volitve so edina možnost za razplet politične in družbene krize, je bilo slišati prejšnji teden na 57. protivladnih protestih. Ker je bil protest tokrat zares množičen, so protestniki sklenili, da so naslednje volitve tako rekoč dobljene: slovenski liberalni volivec se bo otresel nevarnosti, da država zdrsne v nazadnjaštvo, nacionalizem, iliberalnost in nadaljnje kapitalistično izžemanje ljudi. Liberalna Slovenija se je prepustila »dobremu vzdušju« in naivnemu protestniškemu optimizmu. Vztraja pri magičnem mišljenju, da se bo vse dobro izšlo, ker je bila atmosfera na protestih prijetna. Zgodovinsko primerjanje aktualnih protestov s tistimi iz leta 1988 dobro voljo še stopnjuje in gibanje sakralizira, ta sakralizacija pa je apolitična, saj liberalno politiko vzdržuje v inerciji.