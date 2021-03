Zakon tepe, če ga ne poznaš

V nadaljevanju preberite:

V letu 2021 občutimo vse posledice tega družboslovnega zakona. Odziv na pandemijo krojijo podatki, ki se lomijo pod težo vseh različnih načinov, kako jih sestavljajo, uporabljajo in tudi zlorabljajo. Definicije spremenljivk so se denimo od izbruha pandemije že večkrat spremenile. Pa se ne konča v svetu iz mesa in krvi in virusnih delcev. Družbena omrežja niso nikakršno zatočišče pred grozo analognega sveta, v digitalnem svetu so hibe človeške narave le še poudarjene, gotovo ne odpravljene. Tako Goodhartov zakon deluje na obeh straneh, pri uporabnikih in tudi pri samih podjetjih, ki ta omrežja upravljajo (denimo Facebook in Twitter).