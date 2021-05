Zaupanje v času pandemije

V nadaljevanju preberite:

Za učinkovito spopadanje z epidemijo je izjemno pomembno, da se med stroko, voditelji in javnostjo vzpostavi ozračje zaupanja in transparentnosti, ki pa ne sme biti slepo, ampak se mora potrjevati in nadgrajevati na osnovi neposrednih izkušenj. Če nekdo zavaja ali daje vtis, da želi na račun spopadanja z epidemijo uresničiti lastne interese, bo s tem zaupanje porušil in konstruktivnega vzajemnega sodelovanja ne bo mogoče vzpostaviti.