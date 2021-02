Aduti za zdravo prihodnost mladih

V nadaljevanju preberite:

Prihodnji dijaki in študenti včeraj in danes na virtualnih informativnih dnevih iščejo informacije o srednjih šolah in fakultetah, ki jih bodo – upajmo – od septembra in oktobra obiskovali tudi fizično. Informativni dnevi pa niso le čas, ko mladi razmišljajo o nadaljnjem šolanju. Naj bo to tudi dan, ko bomo vsi, posebno pa politiki, razmislili, kakšno prihodnost jim želimo dati – kot država in kot družba.