Ameriške tragedije in veseloigre

V nadaljevanju preberite:

Po naznanitvi zmage Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah smo na tem mestu pisali o moči demokracije in na dan inavguracije so razsežnosti njegove zmage še jasnejše. Zadnja raziskava javnega mnenja, objavljena v New York Timesu, kaže, da s programi vnovičnega republikanskega predsednika soglašajo celo številni Američani, ki ga sicer ne prenašajo.