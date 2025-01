Ni časa za zadovoljstvo, ostajajo ogromne težave

V nadaljevanju preberite;

Slovenska diplomacija je vkorakala v drugo leto nestalnega­ članstva v varnostnem svetu OZN. Po besedah veleposlanika Samuela Žbogarja je slovenska delegacija priznana kot najbolj načelna v vrhovnem telesu za mir na svetu. Krize in vojne pa se vlečejo naprej, tudi na Bližnjem vzhodu in v naši vzhodnoevropski soseščini. V washingtonsko Belo hišo prihaja republikanski predsednik Donald Trump, ki je že ukinil denar za OZN in nekatere agencije.­ To je priložnost za razmislek o obetih in omejitvah mednarodne diplomacije.