Bruseljska ura resnice

Na zasedanju posebne skupine evropskega parlamenta se je med nastopom Janeza Janše zgodil zaplet, kakršnega kronisti ne pomnijo. Odmeva tudi po Evropi. Slovenski premier je zahteval objavo videa z različnimi očitki časnikarjem in svojim političnim tekmecem, ki ga predsedujoča Sophie in 't Veld ni hotela predvajati. Zato se je protestno odklopil od razprave. Slovenska vlada je tri mesece pred začetkom predsedovanja svetu EU s svojim odnosom do medijev, svobode izražanja in pravosodja čedalje bolj pod bruseljskim drobnogledom. Po številnih zadnjih dogodkih v EU temeljna načela veljajo za nedotakljiva.