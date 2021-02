Dražbi frekvenc 5G bo sledila še gora investicij

V komentarju preberite:

Iztekel se je rok za prijavo na dražbo za dodelitev frekvenčnih pasov, med katerimi so težko pričakovane frekvence mobilne tehnologije 5G. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je še isti dan sporočila, da so v roku prejeli štiri ponudbe, s tem pa se začenja boj operaterjev za svoj kos pogače omrežja pete generacije, ki mu bosta sledila še (najmanj) dva koraka investicij.

Katere investicije še čakajo operaterje, kako so dražbe potekale v tujini in kaj vse lahko operaterji ponudijo končnim kupcem?