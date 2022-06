Država, na katero bi bili lahko ponosni

V nadaljevanju preberite:

Robert Golob je funkcijo predsednika vlade prevzel z vznesenostjo. V skupnosti, ki je utrujena od pandemije in drugih tegob, optimizem ni odveč. Hkrati pa je v optimizmu nekaj hazarderskega. Robert Golob je napovedal, da bo skupnost ponosna na njegovo vlado. Ob optimističnih napovedih ima vlada manj manevrskega prostora za napake.

V tenisu statistiki beležijo izsiljene in neizsiljene napake. Izsiljene napake so tiste, ko igralec zaradi okoliščin ni mogel reagirati optimalno. Neizsiljene napake so tiste, ko je igralec reagiral nezrelo, preveč ležerno, ošabno, podcenjujoče do nasprotnika, precenjujoče do sebe. Okoliščine, v katerih vlada prevzema upravljanje države, niso enostavne. Obratno. So med bolj zahtevnimi v zadnjih desetletjih. Zahtevne okoliščine ne pomenijo, da je država obsojena na zdrse. V prvem desetletju obstoja te države okoliščine nikakor niso bile enostavne, a je vlada naredila malo neizsiljenih napak in se uspešno razvijala.