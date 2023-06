Dvojna morala

V nadaljevanju preberite:

Državna pomoč zaradi visokih cen energentov vzbuja veliko nejevolje tako na strani države kot tudi gospodarstva. Po eni strani gospodarstvo ni zadovoljno z obsegom pomoči in pogoji. Po drugi pa s pogoji pomoči ni zadovoljna niti država, ki jo moti izigravanje pogojev. Kar bizarno je, da je država sama na obeh bregovih.

Državo (kot lastnika podjetij) in gospodarstvo je v zadnjih tednih zmotil predvsem pogoj, da podjetje, ki prejme državno pomoč zaradi visokih cen energije, ne sme izplačati nagrad poslovodstvu in dividend lastnikom. Pri čemer omejitev izplačila dividend velja za izplačila v letošnjem letu in tudi za letošnje leto. Podjetja, ki prejmejo državno pomoč, letos tako ne smejo izplačati dividend, prav tako (nikoli) ne smejo izplačati dividend iz letošnjega dobička.