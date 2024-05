Zvezde iz Dallasa izločile prvake

Branilci naslova v NHL Vegas Knights se letos poslavljajo po prvem krogu končnice. V boju za Stanleyjev pokal 2024 jih je s 4:3 v zmagah izločili Dallas, ki je odločilno sedmo tekmo dobili z 2:1.

Odločilni gol za ekipo iz Teksasa, ki je prvi nosilec na vzhodu, je v uvodni minuti zadnje tretjine dosegel Čeh Radek Faksa, ki se je vrnil na led po štirih tekmah počitka zaradi poškodbe. S tem je pokopal upe moštva iz ameriške igralniške Meke, da bi se tudi letos borili za lovoriko.

Gostitelje je v 15. minuti v vodstvo popeljal Wyatt Johnston, v izjemno izenačeni in napeti tekmi pa je v 36. minuti za ekipo iz Nevade poravnal Brett Howden. Kako izenačen je bil obračun, pove podatek, da je Dallas dobil razmerje v strelih na gol s 24:23.

V četrtfinalu se bo Dallas pomeril s Coloradom, prva tekma pa bo že v torek v Teksasu.

Drugi krog pa že igrata New York Rangers in Carolina. Prvo tekmo četrtfinala oziroma konferenčnega polfinala so ponoči v Madison Square Gardnu dobili hokejisti iz New Yorka, letošnji zmagovalci predsedniškega pokala, ki so slavili s 4:3 in v boju na štiri zmage povedli z 1:0.

Junak tekme je bil Mika Zibanejad, ki je dosegel gola za 1:0 in 2:1, ter bil podajalec pri golu Vincenta Trochecka za 3:1. Ključen pa je bil vseeno gol Rusa Artemija Panarina v 49. minuti za 4:2. Seth Jarvis je Carolino sicer minuto in 47 sekund pred koncem približal na 4:3, preobrata pa ekipa iz Raleigha, kljub menjavi vratarja s šestim igralcem v polju, ni zmogla.

Naslednja tekma, prav tako v New Yorku, bo na sporedu v torek.