Geslo Mir skozi moč pripelje do vojne

Del gibanja Najprej Amerika bi ZDA najraje videl v novi čudoviti osami, ki je v 19. stoletju omogočila Veliki Britaniji uživanje sadov industrijske revolucije ter kolonialnega imperija. Združeno kraljestvo je zbudilo vstajanje Nemčije, oče ameriškega gibanja za posvečanje domačemu vzponu Donald Trump pa že zdaj hoče »mir skozi moč«. Gospodarski diktati za vrnitev veličine ameriškega delavskega razreda gredo z roko v roki s statusom najmočnejše sile na svetu. Iran ima pri tem vendarle nezaželen primat. Dolgoletne grožnje Izraelu in ZDA z obstojem so prinesle vojaško akcijo, s kakršno bi se 45. in 47. predsednik drugje morda bolj zadrževal.

Dokler bo pri tem uspešen, lahko računa na podporo večine Američanov. Napad trinajsttonskih bomb na iranske jedrske objekte, ki ga trenutno ne zmore nobena druga država, bo verjetno naredil vtis tudi na arabske države, ki so se bale perzijsko-šiitske jedrske bombe. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je že prej rezal iranske lovke na Bližnjem vzhodu, predvsem Hezbolaha v Libanonu in Hamasa v Gazi. Trump je pomagal z udarci po jemenskih hutijevcih. Za nasprotniki zbliževanja med Izraelom in arabskimi državami so stali iranski ajatole. Jedrska bomba v takšnih rokah bi bila po izraelskem in Trumpovem prepričanju najbolj neodgovorno dejanje.

To bo veljalo le, če bodo še naprej imeli strateško prevlado. Ruski predsednik Vladimir Putin je oslabljen z ukrajinsko vojno in do Izraela vodi pragmatično politiko. Morda ga je vsaj malo pritegnilo tudi dosedanje ameriško ponujanje partnerstva. Republikanska Bela hiša za največjo nasprotnico v spopadu za svetovno gospodarsko in vojaško nadvlado vidi Kitajsko, ki iz Irana pridobiva veliko črnega zlata.

Vse vojne se lahko zapletejo, predvsem tiste na Bližnjem vzhodu, nekateri pa vendarle upajo, da se bo zgodovina spremenila pred našimi očmi. Trump ponavlja, da ameriški cilj ni sprememba režima v Iranu, naj bo ta še tako krut do prebivalstva. Izrael, ki je že teden dni pred operacijo Polnočno kladivo napadel z geslom Lev, ki se vzdiguje, očitno upa na demokratične težnje Irancev. Lev, ki se vzdiguje ima biblijski izvor, poznavalci pa so spomnili, da je imela iranska zastava pred islamističnim prevzemom oblasti naslikano sonce – in leva.