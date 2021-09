Hitro krčenje arene zunanje politike

V nadaljevanju preberite:

Kriza multilateralizma, ki jo je ekspresno poglobil nekdanji ameriški predsednik, dvajset let pozneje ne more biti razlog in izgovor, da se slovenska zunanja politika loteva svojega angažmaja v OZN kot tretjerazredne teme. Sedanja vlada OZN ne namenja nobene pozornosti. A prav najmanjše države v mednarodni skupnosti, med katere sodi Slovenija, imajo največ koristi od urejenega in utečenega multilateralizma.