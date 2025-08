Hladna prha junijskega turističnega razcveta

V nadaljevanju preberite:

Vroč in vremensko stabilen junij je letos marsikje prinesel rekorden turistični obisk. To je bilo še posebej opazno v kampih, planinskih kočah in na destinacijah, kot je Posočje, kjer so dejavnosti in počutje gostov odvisni predvsem od čistosti neba. Ponekod so tako imeli tudi 40-odstotno rast obiska in prenočitev. A narava je takoj naslednji mesec poskrbela za streznitev po morebitni turistični evforiji, saj je mrzla in mokra druga polovica julija odnesla del pričakovanih gostov in tako namesto presežkov poskrbela za le zmerno rast.