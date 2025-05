Vlada bi državne hotelske družbe dala na borzo

V nadaljevanju preberite:

Državni načrti s turističnimi družbami so se, kot kaže, spet spremenili. Potem ko je postalo jasno, da državnega turističnega holdinga ne bo, je strategija razvoja slovenskega turizma predvidela ločitev lastništva nepremičnin oziroma hotelov od upravljanja te dejavnosti. A to je, kot je razumeti, šele druga možnost. Po sprejetju odloka o upravljanju državnih naložb je očitno zdaj v ospredju privatizacija dveh turističnih družb in Mladinske knjige prek borze. Poznavalci pa dvomijo, da se bo to zares zgodilo.