Slovenski turizem je dobil digitalni kompas

Ko je bila pred 30 leti ustanovljena predhodnica STO, je slovenske turistične kraje obiskalo okoli 1,5 milijona gostov, danes ta številka znaša 6,5 milijona. Da bi lahko še naprej uspešno razvijali to panogo, je STO danes predstavila Nacionalno informacijsko središče za turizem (NIST), ki bo predstavljal digitalno hrbtenico te dejavnosti in je tudi del digitalne strategije razvoja slovenskega turizma.

NIST je kompleksen sistem, ki povezuje različne podatke in omogoča merjenje okoljskih, družbenih in ekonomskih učinkov turizma s tem pa tudi podatkovno podprto odločanje pri upravljanju ter trženju turistične ponudbe. Danes je zaživela beta različica, do konca leta pa naj to središče vključevalo več kot 30 primerov uporabe in 70 vizualizacij.

Podpora tudi za odločevalce

»S podatki bomo turizem lahko upravljali tako, da bo prijazen do okolja, da bo učinkovit in da bo prijazen do vseh nas, ne le do turistov,« je povedal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Meni, da bo NIST v pomoč tudi politiki: »Naše ministrstvo, ki sodeluje s STO težav s podatki nima, so pa tudi druga ministrstva, ki sodelujejo pri prejemanju zakonodaje. Zato bom pozval vse ministre, da uporabljajo ta portal, da vidijo, kje smo v turizmu in kam želimo priti.«

prihodi turistov

Novo digitalno središče omogoča spremljanje uspešnosti trajnostnega razvoja in uresničevanja turistične strategije skozi turistični indeks, ki vključuje 12 kazalnikov iz okoljskega, družbenega in gospodarskega področja. Prav tako bo omogočalo lažje usmerjanje turističnih tokov, identifikacijo trendov, lažje načrtovanje odločitev in delno digitalizacijo zelene sheme. V NIST tako lahko izvemo, da je v turizmu 59.366 zaposlenih, da je povprečna doba bivanja gostov 2,56 noči, da povprečna bruto plača v gostinstvu znaša 1756 evrov. »NIST je naš digitalni kompas, naš ključ do razumevanja turizma v času informacijske preobremenjenosti,« je povedala direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak Olaj.

Spremljanje ciljev

Kot je pojasnila za Delo, je zelo pomembno, da bomo lahko s turističnim indeksom lahko spremljali doseganje ciljev iz strategije razvoja. »Kot smo videli, je trenutno ta indeks za državo 89,9. V prihodnje ga bomo merili tudi za destinacije,« je pojasnila direktorica STO. Dodala je, da bodo te v prihodnje lažje izračunale svoje vodilne nosilne sposobnosti, kar bo olajšalo tudi razvoj destinacij.

»Promocija je naša osnovna dejavnost, v skladu za novo strategijo, ki je usmerjena v povečevanje dodane vrednosti pa se vse bolj ukvarjamo tudi z razvojem. Zato da obljube ki jih na eni strani dajemo na drugi tudi lažje uresničujemo. Del tega je tudi NIST,« je povedala Pak Olajeva in pojasnila, da zato turistične deležnike tudi veliko izobražujejo in jim dajejo orodja za uspešno delo.