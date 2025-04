Ko Ameriki zmanjkuje demokracije, izvaža nestabilnost

V nadaljevanju preberite:

Združene države Amerike so dolga desetletja upravičeno uživale sicer rahlo dvoumni sloves prve izvoznice demokracije po svetu, v zadnjih tednih pa so s Trumpovo carinsko vojno nedvoumno postale prvovrstna svetovna izvoznica gospodarske, finančne in še kakšne druge nestabilnosti. Stopnja trgovinske negotovosti po svetu je letos skoraj izključno po njihovi zaslugi bliskovito in strmo poskočila, dejansko se je podvajseterila v primerjavi z normalnimi razmerami.

Kako se na nepredvidljive okoliščine odziva evrska denarna oblast? Zakaj lahko letos pričakujemo bolj golobje poudarke pri denarnih odločitvah ECB? Kako Trump z napadom na predsednika ameriške centralne banke ruši sistem zavor in ravnovesij ?