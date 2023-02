Izbira Roberta Goloba

Razen formalno skopega pojasnila, da je »primeren kandidat« za notranjega ministra, predsednik vlade Robert Golob (še) ni pojasnil, zakaj je izbral Boštjana Poklukarja. Znano je, da je govoril s še najmanj tremi drugimi kandidati, a pogovori naj bi bili tako splošni, da dvomov menda ni bilo. Je torej ključna vnaprejšnja eliminacija potencialnih sporov? Že izkazana lojalnost? Morda. Na vprašanje o tem Poklukar poslancem včeraj ni odgovoril. Napovedal pa je nadaljevanje depolitizacije, ki je bila ključna točka spora njegove predhodnice Tatjane Bobnar in predsednika vlade, a podrobnosti ni pojasnjeval. Tako kot se ni opredelil niti do vprašanja ureditve varovanja predsednika vlade.

Raje je govoril o nujnosti pregona korupcijskih kaznivih dejanj in napovedal, da bo prednostna obravnava teh ena od njegovih prvih obveznih usmeritev policiji. Podobno tudi migracije, ki so zaznamovale njegov prejšnji mandat.

V Gibanju Svoboda od njega pričakujejo, da bo na notranjem ministrstvu začel delati takoj, ko bo potrjen. Svoje ekipe včeraj še ni razkril, je pa napovedal, da bo strokovna. To, da pozna sistem, naj bi bila tudi Poklukarjeva največja prednost. A na notranjem ministrstvu so do njegove vrnitve na čelo resorja vseeno skeptični, tako kot so bili tudi poslanci na pristojnem parlamentarnem odboru, ko ni poznal vseh zakonodajnih podlag s področja, ki ga bo spet prevzel. Kljub temu ga je soglasno podprla celotna koalicija, zadržano sicer. Ker gre za osebno izbiro Roberta Goloba, si obe manjši koalicijski stranki nista želeli tvegati konflikta, saj bi to naslednjič lahko pomenilo nepodporo in posledično neizvolitev katere od njihovih kadrovskih izbir.

Če je Robert Golob novega notranjega ministra res izbral le zato, ker ve, kje je njegovo mesto in kakšne so njegove naloge, kot pravi opozicija, si je s tem gotovo vnaprej izključil ponovitev spora in povečal svojo moč. V kombinaciji s krepitvijo njegovega ožjega kroga tesnih svetovalcev je to lahko vse bolj nevaren teren za napake, na katere ga nihče ne bo več upal pravočasno opozoriti. To pa njemu in njegovim koalicijskim partnerjem utegne odnesti cilj, da bodo na čelu države dva mandata.