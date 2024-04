Izraelski protinapad bi lahko sprožil usodni plaz

V nadaljevanju preberite:

Iran je z vojaško impotentnim napadom na Izrael storil točno to, kar si je Netanjahu, največji makiavelist našega časa, najbolj želel; za kar si je s svojimi dejanji prizadeval že več let. Iran je neposredno vstopil v vojno z Izraelom in zaradi izjemno učinkovite izraelske, jordanske in ameriške zračne obrambe takoj doživel hud vojaški in geopolitični poraz. Z napadom je razkril svojo šibkost.

Na drugi strani Izrael, ki že šest mesecev in devet dni množično pobija prebivalce Gaze in eklatantno krši mednarodne konvencije in mednarodno humanitarno pravo, ponovno igra vlogo žrtve, okoli katere se krepi zahodno in tudi regionalno vojaško zavezništvo.