Jadranje na cunamiju okužb

V nadaljevanju preberite:

Zajadrali smo v novo leto in s tem v nov, še močnejši val širjenja okužb. Jadra naše barke so natrgana, posadka utrujena, naveličana čeri in preizkušanj. Plujemo že skoraj dve leti, pa smo zdaj, z omikronom, spet na mestu, kjer smo bili pred dvema mesecema.

Čeprav se je od novembra do zdaj s cepivom polno zaščitilo dodatnih 5,3 odstotka oziroma 111.000 ljudi, to ni pripomoglo k rešitvi iz objema visokih valov. Ponovno smo na enem od njih, tokrat petem po vrsti, in takem, ki ga po napovedih strokovnjakov lahko označimo za cunami.

Pred njim naj ne bi bili varni niti prebolevniki in polno cepljeni, pri čemer naj bi zadnji zaradi določene imunske zaščite tvegali manjše zaplete in si lahko vsaj delno oddahnejo.