Kaj bi brez Zoisa?

Če je pred dvesto leti z vladarji in diplomati živela cela Ljubljana, bomo zdaj, v domnevno bolj odprti in demokratični družbi, od daleč videli kakšno delegacijo, ki bo iz varovanega in ograjenega območja letališča v policijskem spremstvu hitela v varovano in ograjeno območje posestva Brdo. Pa še to, kar je bilo kljub vsemu postorjeno: pred kratkim izbran znak predsedovanja, strokovno zelo sporen rokohitrski postopek prenove hotela na posestvu Brdo, njegovo ime (»Elegans«) in navsezadnje tudi podoba hotela izkazujejo, kako malo so nam v enaindvajsetem stoletju mar kakovost, strokovnost in svetovljanska ambicioznost. »Diskretno« je svoj podstavek v parku zapustil tudi kip Tita – domnevno samo začasno, saj je bilo podobo nekdanjega prebivalca Brda nujno treba obnoviti prav v obdobju, ko bodo posestvo obiskovali politiki iz vse Evrope.