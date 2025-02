Kako je Slovenija napadla Nemčijo, Italijo in Japonsko hkrati

Iz novega ameriškega cirkusa vsak dan bombardirajo svet s pasjimi bombami. Te v glavnem zelo smrdijo, rušilne moči pa nobene. Po zaslugi ene od teh smo zvedeli, da je Ukrajina pred točno tremi leti napadla Rusijo in da je Zelenski kriv za milijone žrtev. To je tisti diktator, ki mu je ta isti cirkusantski zbor prodal za konkretno prgišče milijard (milijarde pa ne smrdijo) orožja, brez katerega bi bilo seveda nemogoče podjarmiti carsko Rusijo.

Vrhovni oranžni klovn je nazorno potrdil razkritja, ki smo jih v tej rubriki obelodanili že pred tremi leti, da je namreč Vladimir Vladimirovič prijazen car, prijatelj in najtesnejši zaveznik Velike Amerike in da je seme zla en podpovprečen ukrajinski komedijant, ki ne uživa nikogaršnje podpore. Zanj ni jasno, kako mu je sploh uspelo posesati toliko milijard domnevno ultra levim ameriškim orožarjem.

Razkritje je pošteno zmedlo tako putinofile, ki so svoje teorije ukrajinske vojne gradili na predpostavki ameriške sovražnosti do Rusije, kot trumpofile, ki so živeli v zmoti, da je Putin utelešenje vesoljnega zla.

Zato se naš Janez Ivan (ne prvič ne zadnjič) vneto trudi, da bi iz arhivov in spomina izbrisal vse sledi svojih pionirskih potovanj v Kijev, njegovih ganljivih besed podpore ukrajinskemu diktatorju, ki si je drznil napasti največjega in nedolžnega Donaldovega zaveznika. Zdaj išče izgovor, po kakšni napaki se je tedaj znašel v Kijevu. Morda se je samo delal, da podpira Ukrajince pri njihovem zločinskem delovanju. Tako kot se je (po lastnem priznanju) v preteklosti zmotil, ker je zagovarjal rešitev dveh držav v Palestini. Ali pa zmotil, ko je bil član CK ZKS in SFRJ. Priznal pa nikoli ne bo, da se je po kakšnem naključju zmotil pri penzijah. Te so se krepko znižale, in to (kakšna smola) ravno leta 2012, ko je komandiral vladi. Krivi pa so tako in tako vedno drugi, ker se veliki vodja nikoli ne zmoti. Zato zdaj samo čakamo lisico, da vidimo, kaj vse je mogoče v opravičilo naložiti na njen rep.

Če torej dovolj hitro zavreš in obrneš smer, tega marsikdo niti opazil ne bo, si misli. Ne samo v Nemčiji (in Rimu), tudi čez Lužo vse raje dvigujejo desnice v HH pozdrav. Samo še kak mesec Trumpovega kraljevanja počakajmo, pa bomo zvedeli, kako je v bistvu Slovenija začela drugo svetovno vojno z napadom na Italijo, Nemčijo in Japonsko hkrati. Kruti Slovenci so Nemce in Italijane izgnali v taborišča, kjer so jih Slovani kuhali, žgali, upepelili in potem še žive zmetali v kraške jame. Znana slovenska pohlepnost (dokaz so Darsove afere z avtovlekami) pa je povzročila še napad na Japonsko. Samo zaradi Slovencev je sledil napad na Pearl Harbor. Slovenci so (skupaj z Ukrajinci) krivi tudi za vse žrtve na Tihem oceanu, vključno z žrtvami Hirošime in Nagasakija.

Ugotoviti moramo še, za koga v tej igri navija Robert Golob. FOTO: Vlada RS, Blaž Samec/Delo, Reuters, montaža: S. N.

Za to novo podobo sveta, v katerem bodo, če bo sreča, za zmeraj izbrisani vsi slovenski radikalni levičarji, mora Janez v parlamentu dobiti 60 glasov. Ker se na krščanarje ne more zanesti, da bi ga podprli s svojimi zlatimi palicami, je veliko verjetneje, da jih dobi od Izraela. Z Izraelci in vzpostavitvijo poštenih avtovlek pri Darsu bo dobil 61 poslancev. Lahko bo spremenil ustavo in končno ves svet podučil, kaj se je zares dogajalo v svetu od Hirošime do Kijeva in Gaze. Samo upamo lahko, da se čez dve leti ali tri ne bo spet premišljal in obračal stališč in zgodovinskih razlag, če bi po kakšnem naključju zapihal kak nov veter. Pri vseh podnebnih spremembah se vetrovi v svetu kaj radi in hitro obračajo. Zato se kar pripravite na še veliko preobratov.

Ugotoviti moramo še, za koga v tej igri navija Robert Golob. Bo še naprej uspešno pomagal Janezu pri zbiranju 60 glasov v parlamentu? Zdravstvena reforma potuhnjeno uvaža zdravnike iz nerazvite Tunguzije, elektrika se je za zdaj pocenila, jedrske elektrarne še dolgo ne bo, ampak ne bo niti vetrnic ne hidro in še manj sončnih elektrarn. Na ledu bodo z ozeblinami pristale tudi obdavčitve nepremičnin. Odprto ostaja ključno vprašanje, komu bodo bolj verjeli upokojenci. Če bodo Golobu, potem bodo penzije v njegovem naslednjem mandatu morda res višje od plač. Če pa mu ne bodo verjeli, potem bo dokončno razkrita usodna povezanost med Robertom in Janezom. Če sta Donald in Vladimir Vladimirovič lahko najboljša prijatelja, potem niti Janeza in Roberta ne bo težko spraviti na isto jahto na Mavriciju. Tam se nihče ne prepira o penzijah, zlatih palic pa tudi ne manjka.