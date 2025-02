Že vse od neizzvanega ruskega napada na Ukrajino pred tremi leti se domneva, da bo kakršenkoli izpogajani mir moral vključevati varnostna zagotovila za žrtev agresije. Z začetkom mirovnih pogajanj med ZDA in Rusijo iskanje odgovora na to vprašanje intenzivno zaposluje tako politike kot varnostne strokovnjake. V obtoku je veliko različnih, manj in bolj verjetnih scenarijev.