Pomoč Kijevu bo še večja

Obsežne sankcije proti Rusiji, oboroževanje Ukrajine za obrambo pred agresijo in začetek njene poti proti polnopravnemu članstvu so trije deli politike EU od začetka velike ruske invazije pred tremi leti. Zaradi drastičnega premika v politiki ZDA do Ukrajine utegnejo biti bremena za EU še višja.

Analiza IfW in bruseljskega inštituta Bruegel je pokazala, da bi EU morala nameniti dodatnih 0,12 odstotka BDP za vojaško pomoč Ukrajini, če je ZDA ne bodo več podpirale. Novi položaj bi že tako zahteval precej večja vlaganja v evropsko obrambo – s sedanjih dveh odstotkov bi se po prvih ocenah morala zvišati na okoli 3,5 odstotka BDP.