Kampanjo diktira obramboslovec

Ko je politična konkurenca v Sloveniji prejšnji četrtek še nemo opazovala neverjetne vojne prizore na evropskih tleh, je Janez Janša že začel izvrševati svoj predvolilni načrt reševanja Ukrajine. Evropskim kolegom v partnerstvu z zavezniško Poljsko je takoj predlagal, da Ukrajino sprejmejo v članstvo EU do leta 2030. A obramboslovec Janša se tu ni ustavil, šel je dlje. Do kremeljskega krvnika je prvič po ruski okupaciji Krima leta 2014 zavzel neizprosno držo. Predlagal je vzpostavitev območja prepovedi poletov nad Ukrajino, kar bi pomenilo vojaško konfrontacijo med zvezo Nato in Rusijo. Zahodni in višegrajski zavezniki so Janševo gorečnost seveda zavrnili.