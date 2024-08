(KOMENTAR) Komu zvoni, če zvoni Angležem

V nadaljevanju preberite:

Zločin je šel takole: 29. julija se je sedemnajstletni temnopolti avtist Axel Muganwa Rudakubana s taksijem pripeljal v ulico Hart Street, v zgradbo Hart Space, kjer so učili jogo, imeli tečaje za nosečnice in majhne otroke, kjer so jih učili plesati. Začel je groziti z nožem, do smrti je zabodel tri male deklice, šestletno Bebe King, sedemletno Elsie Dot Stancombe in devetletno Alice Dasilvo Aguiar. Porezal je še osem otrok in dva odrasla.

Toda temu zločinu je sledil še eden, namreč medmrežno sporočilo, lažna novica, da je umor zagrešil muslimanski prosilec za azil, ki je pred kratkim v Veliko Britanijo prišel s čolnom.