(KOMENTAR) Konec agonije in capljanje za Estonijo

Stavka približno dva tisoč zaposlenih na upravnih enotah se je – poleg več mesecev trajajoče stavke zdravnikov – dotaknila skoraj vsakega izmed nas.

Upravne enote so namreč prvi stik državljana ali tujca z državo, v kateri živi in dela. Zato ni razumljivo, da storitev, kot je pridobitev osebnih dokumentov, potrdil o prebivališču ali dokumentacije o rojstvu oziroma smrti, ne dobimo na način, kot bi se od države in časa, v katerem živimo, spodobilo, bolje rečeno, pričakovalo.

Živimo v dobi digitalizacije, ki nam po eni strani sicer lajša vsakdanje življenje, po drugi pa nam ga tudi greni. Spletna stran eUprava je namreč velikokrat nedostopna ali celo nedelujoča, zanjo pa (kako ironično) ne skrbi ministrstvo za javno upravo, kot bi pričakovali, ampak ministrstvo za digitalizacijo.

In prav resorna ministrica Emilija Stojmenova Duh bo očitno morala zdaj prestati še drugo interpelacijo. Pa ne zaradi večkrat nedelujoče eUprave, ampak zaradi nakupa 13.000 prenosnih računalnikov. Interpelacijo bo vložila SDS, potem ko je računsko sodišče ugotovilo, da nakup ni bil opravljen skladno z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

Na začetku stavke državnih uradnikov je velika večina državljanov njihov boj za ureditev razmer za delo in boljšega plačila podpirala, v zadnjih tednih pa se je izkazalo, da se je podpora stavkajočim v javnosti močno zmanjšala. Na storitve je bilo treba čakati več ur, nekateri so šli po dokumente na drugi konec države ali pa so se že ponoči postavili pred zaporo na Tobačni in čakali na odprtje uradniških okenc. To je, brez dvoma, sramota za državo.

Agonija s stavko javnih uslužbencev se bo, vsaj tako kaže, po več mesecih končala. A najverjetneje uradniki ne bodo povsem zadovoljni z izkupičkom in vprašanje je, ali bomo s storitvami bolj zadovoljni državljani. Bo država zdaj torej ukrepala in skrajšala birokratske postopke pri pridobivanju vseh potrebnih dokumentov in dovoljenj?

Bodo tujci hitreje dobili dokumente, investitorji pa gradbena dovoljenja? Bo ministrstvo za digitalizacijo končno posodobilo stran eUprava, da bo ta normalno delovala? Jasno je le nekaj: za Estonijo, ki je že pred več kot tremi desetletji začela uvajati digitalizacijo v vseh segmentih družbe, zgolj capljamo.