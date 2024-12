(KOMENTAR) Morda je čas, da Poklukarju nekdo pove, da je že dve leti minister

V nadaljevanju preberite:

Uživanje alkohola, vožnja pod vplivom alkohola med delovnim časom, neupravičena uporaba službenih vozil, nepravilno obračunavanje delovnih ur in dodatkov, odtekanje informacij. To so največje nepravilnosti, ki jih je pokazal večmesečni nadzor nad delom Centra za varnost in zaščito (CVZ), ki jih je javnosti včeraj predstavil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Še nekaj več domnevnih nepravilnosti je na račun centra prejšnji teden navedla specializirana državna tožilka Mateja Gončin. In čeprav je o tem govorila že pred časom, je završalo šele zdaj, prej pa je bilo od pristojnih slišati le hvale na račun opravljenega dela.