Detektiv ob sumu kršitve bolniškega dopusta osumljenca ne sme zasledovati

V nadaljevanju preberite:

Novi zakon o detektivski dejavnosti, ki ga je državni zbor sprejel 23. oktobra letos in je začel veljati na začetku tega tedna, prinaša pomembne spremembe, ki krepijo preglednost, odgovornost in strokovnost izvajanja detektivske dejavnosti, so spremembe komentirali predlagatelji z ministrstva za notranje zadeve.

Po pojasnilu ministrstva, ki ga vodi Boštjan Poklukar, zakon jasno opredeljuje vrste detektivskega dela, določa zahteve za registracijo in ustrezno ureditev poslovnih prostorov ter uvaja obvezen vpis v evidenco detektivov in detektivskih družb. Natančno ureja tudi delovanje Detektivske zbornice Slovenije in podeljuje ministrstvu za notranje zadeve večjo vlogo pri nadzoru nad njenim delovanjem.

Prav tako ureja disciplinsko odgovornost detektivov, opredeljuje pravne podlage za pridobivanje podatkov ter uporabo tehničnih sredstev, kar po prepričanju predlagateljev zagotavlja višje standarde delovanja detektivov in dodatno krepi učinkovitost ter integriteto poklica. Kaj o tem menijo ljudje, ki jim detektivska dejavnost daje kruh?