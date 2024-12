Lindav: Odgovornost za situacijo v policiji bo moral Golob iskati pri sebi

Nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav zanika očitke premiera Roberta Goloba, da je na razmere v Centru za varovanje in zaščito opozarjal tako njega kot tedanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar. Odgovornost za nastalo situacijo v policiji bo premier med drugim moral iskati pri sebi, meni Lindav.

Robert Golob je v današnjem odzivu na razkritja v četrtkovi oddaji Tarča glede domnevnih nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito izpostavil, da sam že več kot dve leti opozarja na situacijo v centru ter da je na to opozarjal tedanjo ministrico Tatjano Bobnar in bivšega v. d. direktorja policije Boštjana Lindava.

»Poudarjam, da se s premierom nikoli nisem pogovarjal o razmerah v Centru za varovanje in zaščito«

Nekdanji ministrici Bobnar očita, da tega ni želela urediti. »In danes sem v kazenski preiskavi, ker sem že pred dvema letoma opozarjal na to, kar danes vidi cela Slovenija,« je ocenil Golob.

»Na tem mestu poudarjam, da se s premierom Golobom nikoli nisem pogovarjal o razmerah v Centru za varovanje in zaščito,« je v odzivu zapisal Lindav. Obe njuni srečanji je podrobno pojasnil v poročilu, ki ga je od njega zahteval »ta isti premier decembra 2022«, pred parlamentarno preiskovalno komisijo in v postopku pred Komisijo za preprečevanje korupcije, je nanizal Lindav.

»Predsednik vlade Robert Golob se je v kazenskem postopku po meni znanih podatkih znašel zaradi utemeljenega suma storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj in ne zato, ker naj bi opozarjal na nepravilnosti – na drugi strani pa je dejstvo, da sem sam že skoraj dve leti deležen diskreditacij in različnih postopkov, ker sem pričal o domnevnih nepravilnostih,« je dodal Lindav.

Razrešen pred skoraj dvema letoma

Ob tem je poudaril, da je bil z mesta v. d. generalnega direktorja policije razrešen 23. februarja 2023, od 16. februarja letos pa je upokojen. »Tako že skoraj dve leti funkcijo generalnega direktorja policije opravlja človek, ki ga je za polni mandat na podlagi nezakonitega sklepa uradniškega sveta in na predlog ministra Boštjana Poklukarja imenovala vlada Roberta Goloba, ki to nezakonito stanje še vedno vzdržuje,« se je obregnil tudi ob postopek imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića.

»Ne vem, kakšni so razlogi, da predsednik vlade za vse težave, povezane s policijo, krivi mene, vendar je več kot očitno, da bo moral odgovornost za nastalo situacijo v policiji iskati pri trenutnem generalnemu direktorju policije, aktualnem ministru za notranje zadeve in nenazadnje pri sebi kot predsedniku vlade,« je sklenil Lindav.