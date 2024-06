(KOMENTAR) Razglašeni orkester evropske desnice

V nadaljevanju preberite:

Zagovarjanje Evropske unije, podpiranje Ukrajine v obrambi pred rusko agresijo in spoštovanje vladavine prava, so bili trije pogoji, ki jih je Ursula von der Leyen pred volitvami postavila strankam z desnice za prihodnje sodelovanje. Četudi so na volitvah proevropske sile okoli sredine ohranile kar trdno večino, bo delo v EU zahtevalo vzpostavitev modusa operandi z vsaj nekaterimi z bolj trde desnice.