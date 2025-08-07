(KOMENTAR) Sankcije zoper Izrael bolj luknjičaste kot švicarski sir

V nadaljevanju preberite:

Po treh sklopih sankcij, ki jih je slovenska vlada zaradi kršitev mednarodnega prava in izraelskih vojnih hudodelstev v Gazi sprejela zoper Izrael, se ni mogoče znebiti vtisa, da si vlada zelo prizadeva, da omejevalni ukrepi ne bi imeli skoraj nobenega dejanskega učinka na izraelski vladajoči režim, ki po oceni predsednice republike Nataše Pirc Musar izvaja genocid v Gazi.

Genocidna izraelska ministra Itamar Ben Gvir in Bezalel Smotrič, ki jima je vlada prepovedala vstop v državo, verjetno niti ne vesta, kje leži Slovenija. Še bolj poveden je tako imenovani vojaški embargo zoper Izrael, ki je bolj luknjičast kot najbolj znani švicarski sir. Slovenija bo kljub embargu še naprej kupovala izraelski protioklepni sistem spike.